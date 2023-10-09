عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء: دراسة رفع قدرة خط الربط الكهربائي للأردن من 550 إلى 2000 ميجاوات

صدى البلد

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن مصر تشارك  بفاعلية كبيرة ‏في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن.

وأكد أنه يجري حالياً دراسة رفع القدرة المنقولة للاردن من 550 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات ، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا بقدرة 160ميجاوات ، والربط مع السودان بقدرة 80 ميجاوات وسوف تصل إلى 300 ميجاوات بعد الأنتهاء من تركيب بعض المهمات بالشبكة السودانية , والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات والمتوقع تشغيله عام 2025 ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.

ولفت إلى أن التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ولا يمكنها بمفردها تأمين كافة احتياجاتها من الطاقة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل. إن التحول في الطاقة لم يعد خياراً لدى الدول حيث أصبح لزاماً على الجميع اتخاذ الخطوات لتسريع عملية التحول. وأنا على يقين أن اجتماعنا اليوم سيمهد الطريق لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأكد شاكر أن الاستراتيجية، االطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، موضحا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) فى يونيو الماضى  استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة اجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة إستثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الأستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تشديد الإجراءات العسكرية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 مساجد و4 مدارس في غزة

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي بقيادة أمريكا.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

طوفان الأقصي.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

إنشاء ثاني أكبر محطة لرصد الأقمار الصناعية بأشعة الليزر بالتعاون مع الصين

كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن وفي أي سورة؟ علي جمعة يجيب

وزير دفاع الاحتلال يعلن فرض حصار كامل على غزة

نيويورك الأبرز.. تظاهرات حول العالم تدعم فلسطين ضد هجمات الاحتلال| فيديو وصور

مصرع 11 من قوات الأمن الكردية في قصف استهدف مركزهم بسوريا

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه الهدية.. فستان بشرى في دبي يثير السخرية على السوشيال ميديا|شاهد

بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك

أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

سعر فستان درة في باريس يثير الجدل | رقم خرافي

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ