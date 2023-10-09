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إلهام أبو الفتح
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اقتصاد

علاء ثابت : الأهرام قدمت نموذجا للمؤتمرات يدعم الانتقال إلى مصر الحديثة

صدى البلد

قال علاء ثابت، رئيس تحرير مؤسسة الأهرام إن استمرار نجاح مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة يؤكد حرص مؤسسة الأهرام وتمسكها بتقديم نموذج لمؤتمر له رسالة يحققها للمجتمع، وأيضا المشاركة بقوة في دعم ما تقوم به الدولة من جهود  تستهدف في المقام الأول الانتقال بنا إلى مصر الحديثة التي ترتكز على الإصلاح  والبناء والتنمية المستدامة.

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ولفت إلى أن استمرار دورات المؤتمر حتى النسخة السابعة إنما يعكس قوة أعرق مؤسسة صحفية في المنطقة وتنسيقها مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء النجاح.


وقال "ثابت" على هامش مشاركته في افتتاح مؤتمر الأهرام السابع الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مؤسسة الأهرام تعتمد على نفسها والعاملين بها في تنظيم المؤتمر دون الاستعانة بأية جهة في تنظيم المؤتمر وأن فريق تنظيم المؤتمر، يعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع شركاء النجاح حتى يخرج المؤتمر في أفضل صورة.


وتابع "ثابت": "نتطلع في النسخة التي انطلقت اليوم  إلى الاستمرار في صياغة برنامجٍ متكاملٍ لمستقبل الطاقة الخضراء في مصر، من خلال استراتيجية متكاملة يتم وضع كافة النقاط المتعلقة بها من  المناقشات والأبحاث وأوراق العمل، والإسهامات التي يقدمها الأساتذة والخبراء  ومسئولو وممثلو الشركات العاملة في مجال الطاقة".


وقال إن مؤسسة الأهرام تتعاون مع العديد من شركاء النجاح ، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع الهيئة الوطنية للصحافة ووزارتي البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والعديد من الهيئات والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والدولية من أجل نجاح المؤتمر.


أضاف أن المؤتمر يقدم في ختام كل دورة من دوراته توصيات تمثل برنامج عمل للمرحلة التي تلي انعقاد المؤتمر، حتى تتحول توصيات المؤتمر إلى برنامج عمل لتنفيذه على أرض الواقع وأنه يتم متابعة ذلك من خلال الأمانة العامة للمؤتمر.

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