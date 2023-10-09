الدير الأبيض .. حكاية أشهر أثر قبطي مبني فوق أنقاض مدينة فرعونية

قال الدكتور أشرف البخشونجي، أستاذ العمارة والفنون المسيحية بكلية الآثار جامعة سوهاج، إن تاريخ إنشاء الدير الأبيض، يرجع إلى نهاية القرن الرابع الميلادى، وبداية القرن الخامس الميلادي.

وأضاف البخشونجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، وتم وصف كنيسته بالرحابة، واحتوائها على جثامين من تلاميذ السيد المسيح.

وتابع أن المؤرخ تقي الدين المقريزى أشار إلى حراب هذا الدير فى أيامه، وعدم احتوائه على أى من عناصره، سوى الكنيسة، وذكر أن مساحته خمسة أفدنة إلا ربع، وكذلك أشار أيضا إلى تقلص مساحته، وذكر هذا الدير الكثير من المؤرخين، والخططيين، والسائحين، مما يدل على عظته وقدمه.