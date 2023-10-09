نيويورك الأبرز.. تظاهرات حول العالم تدعم فلسطين ضد هجمات الاحتلال| فيديو وصور

خرج العديد من المتظاهرين من دول العالم إلى الشوارع، لدعم القضية الفلسطينية تزامنًا مع عملية "طوفان الأقصى".

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صورًا من التظاهرة التي جرت في مدينة نيويورك، دعمًا لفلسطين بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وتجمع عدة مئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في تايمز سكوير، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وهتفوا “المقاومة مبررة”، و”عولمة الانتفاضة”، و”حطموا الدولة الصهيونية الاستيطانية”.

كما هتفوا قائلين "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر".

واشتبك متظاهرون غاضبون كانوا حاملين أعلام الكيان الصهيوني مع 300 متظاهر غاضب يحملون لافتات مؤيدة لفلسطين.

وتعد نيويورك هي المدينة التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود في العالم.

وفي الدنمارك، نظم مناصرو فلسطين وقفة بالعاصمة كوبنهاجن تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.

ووثق مقطع فيديو متداول، أنصار المقاومة الفلسطينية في أونتاريو الكندية وهم يخرجون إلى الشوارع محتفلين بعملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال.

