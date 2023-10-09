قافلة طبية للكشف بالمجان على 1870 مواطنا بشطا

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها بمنطقة شطا بمركز دمياط خلال يومى الجمعة والسبت، وذلك للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى ، ضمن خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ....

هذا وقد تردد ١٨٧٠ مواطن على القافلة لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات و تلقى العلاج بالمجان ، حيث تم تحويل ٤٠ حالة إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ١٦ حالة ، هذا إلى جانب إجراء ٧٠٠ حليل معملى و فحص ٢٧حالة بالأشعة و ٢٦ حالة أخرى بالسونار ...

يشار إلى أن تلك القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..