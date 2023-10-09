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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 256 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات رقابية
حملات رقابية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 256 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين .

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات اليومية التي نفذتها المديرية أسفرت عن ضبط 256 مخالفة منها 211 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- تصريف وتجميع -عدم وجود ميزان – توقف عن التشغيل - اختراق ماكينة مخبز-عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 45 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر – منتهى الصلاحية – شهادة صحية - تجار تموينيين - بدون ترخيص -ذبح خارج السلخانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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