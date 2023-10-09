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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: دولنا في حاجة ملحة لإطلاق استراتيجية للذكاء الاصطناعي

الملتقى العلمي الدولي
الملتقى العلمي الدولي للغة والإعلام

صرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الاعلام والاتصال، بأن الملتقى الدولي العلمي الثاني للغة والإعلام الذي تنظمة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يجسد حيوية الاهتمام بالذكاء الصناعي والحرص على تطوير مناهج التكوين بالمهارات التكنولوجية والرقمية التي تؤهل الخريجين لفرص واعدة للاندماج في سوق الشغل.


وأضاف خطابي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقي الدولي العلمي الثاني للغة والإعلام، أن  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة مرموقة وتجربتها سباقة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال كليتها المتخصصة بالعلمين التي كانت موضع العرض القيم المقدم من رئيس الاكاديمية مؤخرا بتونس أمام الدورة 55 للجنة التنسيق العليا برئاسة الامين العام وبحضور المنظمات التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية.


واشار الى أننا نستشرف مرحلة جديدة في التطور الحضاري والفكري البشري، وأن هذا التطور الكاسح يسأل الجميع ويفرض مسايرة روح العصر والبحث عن أفضل المقاربات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة وخاصة لفائدة الساكنة القروية وهوامش المدن، وذلك وفق أهداف الأجندة الأممية 2030 في ظل العوائق والإكراهات الهيكلية التي تفاقمت في بلداننا جراء تعقيدات المشهد الدولي الراهن والانعكاسات المدمرة للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.


وأوضح أن الذكاء الاصطناعي دخل مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية والصناعية والاستشفائية، والإعلامية والرياضية وغيرها، وأضحى موضع تنافس تكنولوجي بين القوى الكبرى والشركات الرقمية العالمية، تنافس يتجاوز الفضاءات الجغرافية إلى عالم افتراضي مفتوح بلا حدود.

ولفت إلى أنه في هذا السياق تبدو الحاجة الملحة الى تكثيف التعاون الإقليمي في أفق إطلاق استراتيجية عربية في مجال الذكاء الاصطناعي على غرار عدد من المنظمات والمجموعات المماثلة، وذلك عبر تبادل الخبرات واستخدام التطبيقات الذكية بما يسهم في تقوية القدرات الانتاجية وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في انسجام مع الأولويات الوطنية وقيمنا الروحية القائمة على تكريم الإنسان الذي يظل المصدر الأصيل للابتكار الخلاق.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الإعلام والاتصال التغيرات المناخية التنمية المستدامة الجامعة العربية الذكاء الاصطناعي السفير أحمد رشيد

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