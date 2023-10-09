الأمين العام للتعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أمس الأحد في مكتبه بمقر الأمانة العامة، السفير شاهين عبد اللاييف، المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى المنظمة.

وبهذه المناسبة، أطلع المندوب الدائم الأمين العام على آخر التطورات فيما يتعلق بقضية كاراباخ.

وأكد الأمين العام، من جهته، موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الداعم لسلامة أراضي جمهورية أذربيجان، مشددًا على ضرورة إحلال السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك المدرجة في جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.