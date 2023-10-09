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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام: مصرع 4 من الأسرى الإسرائيلين في غزة خلال قصف للاحتلال

قصف على غزة - صورة
قصف على غزة - صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن قصف الكيان الصهيوني على قطاع غزة أدى إلى مصرع 4 رهائن إسرائيليين.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، إن "قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل أربعة من الأسرى الإسرائيليين مع آسريهم من القسام".

على جانب آخر، أفادت وسائل إعلام محلية في إسرائيل بسقوط عدة ضحايا جراء قصف المقاومة الفلسطينية لعدة مستوطنات إسرائيلية منها عسقلان وأسدود.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية مكثفة على عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة، في الوقت الذي أفاد فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، بوقوع اشتباكات متفرقة مع بعض المقاتلين الفلسطينيين في محيط غزة.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن المواجهات مع مقاتلي حركة حماس، لا تزال مستمرة في 7 إلى 8 نقاط خارج قطاع غزة، بعد 48 ساعة من أكبر هجوم تتعرض له إسرائيل منذ عقود.

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