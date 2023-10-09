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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية : الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات في غزة

صدى البلد

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات وعربات الإسعاف في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يعد خرقًا للقوانين الدولية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "نناشد المجتمع الدولي التحرك للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج والإسعاف في غزة".

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، وفي وقت سابق، الاثنين، أن المواجهات مع مقاتلي حركة حماس، لا تزال مستمرة في 7 إلى 8 نقاط خارج قطاع غزة، بعد 48 ساعة من أكبر هجوم تتعرض له إسرائيل منذ عقود.

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وبشأن حصيلة القتلى من الجانب الإسرائيلي، منذ بدء هجوم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت الماضي، قال متحدث الجيش الإسرائيلي، إن عدد القتلى وصل 700 قتيل بينهم 73 عسكرياً.

وعن القصف المستمر على قطاع غزة منذ السبت الماضي، قال: "انتقلنا إلى موجات هجومية قوية في غزة بـ60 طائرة مقاتلة تهاجم مئات الأهداف. كما سيتم تأمين الثغرات في الجدار (العازل) بواسطة الدبابات التي وصلت إلى المنطقة، والأدوات الجوية (مروحيات وطائرات مسيّرة) لمنع استمرار تسلل المزيد من المقاتلين الفلسطينيين".
 

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