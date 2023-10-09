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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلان عن الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لمتحف البريد المصري

صدى البلد

تعلن الهيئة القومية للبريد عن الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لمتحف البريد والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي بعنوان "متحف البريد بعيون مبدعة"؛ بهدف إلقاء الضوء على متحف البريد ومقتنياته الأثرية الفريدة بطريقة مبتكرة تعتمد على الإبداع.

شارك في المسابقة أكثر من 150 مصورًا "هاويًا ومحترفًا" بصور فنية تبرز وتعبر عن مقتنيات المتحف بطريقة إبداعية متميزة تستحق التقدير، واستقبلت لجنة التحكيم ما يقرب من 250 صورة؛ ووقع الاختيار على ٣٩ صورة مقدمة من ٣٤ مصورًا، من بينهم فازت ٩ صور مقدمة من ٩ مصورين بالمراكز الأولى، وطبعت جميع الصور التي اختيرت لتعرض داخل المتحف خلال الفعاليات.

فاز بالمركز الأول وجائزة مالية قيمتها ١٠ آلاف جنيه وشهادة تقدير المصور محمود وجدي السيد، وفاز بالمركز الثاني وجائزة مالية قيمتها ٧ آلاف جنيه وشهادة تقدير المصور أحمد محمد بركات، وفاز بالمركز الثالث وجائزة مالية قيمتها ٥٠٠٠ جنيه وشهادة تقدير المصور عبدالله محمد أحمد؛ كما تم منح ست جوائز إضافية قيمتها ١٠٠٠ جنيه لكل فائز بالإضافة إلى شهادات تقدير لجميع المصورين المشاركين في المسابقة تقديرًا لجهودهم وإبداعهم الفني.

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم تضم الدكتورة هبة بركات، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشئون المتحفية، والدكتورة هبة حمدي، مدير عام خدمة هواة الطوابع بالهيئة، وهند سليمان، مدير عام الاتصالات التسويقية بالهيئة، والمهندس هشام توحيد، مصور وموثق فوتوغرافي للمباني التراثية، والمصور المحترف كريم نبيل؛ وقد تم اختيار الصور الفائزة بناءً على المبدأ الفني والتعبير الإبداعي.

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