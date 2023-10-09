يوم تاريخي.. الصحة العالمية تمنح مصر شهادة كأول دولة خالية من فيرس “سي”

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إن تسليم منظمة الصحة العالمية مصر اليوم شهادة كأول دولة في العالم خالية من فيرس “سي”، يعد يوم تاريخي لمصر.

وأضاف الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي ام سي”، أنها المرة الأولي فى العصر الحديث أن تكون مصر الأولي على العالم فى أى مجال من المجالات.

وتابع الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن منظمة الصحة العالمية كانت تضع خطة أنه فى عام 2030 دول العالم تصل لما وصلته مصر فى 2020، وهي تحققت منه خلال الثلاث سنوات الماضية من أجل إعطاء مصر شهادة الإعتراف الدولي كأول دولة فى العالم تصبح خالية من فيروس سي، بعدما كانت النسبة 22%، حيث أن هذا إنجازا يحصد لكل العاملين فى المجال الطبي.