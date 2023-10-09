أحمد حسن يكشف عن مصير لاعب بيراميدز بعد الإصابة

أعلن اللاعب أحمد حسن عن خضوع اللاعب أحمد سامي لفحوصات طبية شاملة في الإمارات للاطمئنان على حالته بعد إصابته مع بيراميدز ولم نتخذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالمنتخب: أحمد سامي سيخضع لفحوصات طبية شاملة في الإمارات للاطمئنان على حالته بعد إصابته مع بيراميدز ولم نتخذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن".

كشف محمود فتح الله المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، موقف أحمد سامي لاعب الفريق من الاسبتعاد من المنتخب الوطني، بسبب الإصابة.

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية، عن أحمد سامى أنه لاعب جيد ويستحق التواجد فى صفوف المنتخب الوطنى، لافتاً إلى أنه لم يتأكد غياب اللاعب عن صفوف الفراعنة حتى هذه اللحظة.

استبعاد إمام عاشور للإصابة واستدعاء أحمد نبيل كوكا

وقرر روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الاهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا .

.تقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد اصابة إمام عاشور ، لصفوف المنتخب الذي يتوجه صباح اليوم الاثنين للإمارات لخوض وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر الجاري والمقرر اقامتهما باستاد هزاع بن زايد .