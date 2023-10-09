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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن : رفع كفاءة 10 عنابر لإقامة أبناء المسنين بمؤسسة تنمية الأسرة بالمرج

صدى البلد

افتتحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حيث تم رفع كفاءة ١٠ عنابر لإقامة الأبناء بسعة إجمالية ٢٠٠ سرير وتم تطوير المطعم والملاعب وتنسيق وتجهيز الموقع.
 
وحرصت القباج على تفقد أروقة مجمع الخدمات والإطلاع على الخدمات المقدمة لكبار السن بداخله، كما تفقدت كذلك معرض المنتجات لعدد من الجمعيات الذي أقيم بداخله، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وقيادات العمل بالوزارة.
 
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالذكرى الخمسن لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي أقيمت بمؤسسة الأحداث الضالين بالمرج، وكرمت عددًا من العاملين بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وممثلي العمل الأهلي. 
 
وأكدت القباج أننا نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى مرور خمسين عاماً على انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، يوم عبرت قواتنا المسلحة المصرية قناة السويس, واجتاحت خط برليف واستعادت العزة والكرامة لمصرنا الحبيبة، موجهة تحية إعزاز وتقدير لجيشنا المصري العظيم، وكل الاحترام والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نحيا حياة كريمة وكلنا عزة وكرامة.
 
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية للأبناء  من ذوي الهمم وأسرهم، مطمئنة هؤلاء الأبناء وأسرهم، بأن لهم كل الاهتمام والاحترام والتقدير، مؤكدة أن الوزارة تعمل بكل جد على تقديم الرعاية الكاملة لهم في شتى المجالات "الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية"، مشيرة إلى أنه بافتتاح المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج بسعة استيعابية تصل لعدد (200) سرير، أصبح مجهزًا بالمستوى اللائق لهؤلاء الأبناء، مما يوفر لهم بنية تحتية سليمة وآمنة، كما يتميز بتنوع أنشطته، حيث تبلغ المساحات الخضراء والملاعب ما يزيد على (60%) من مساحة المجمع الإجمالية التي تبلغ (7,5 أفدنة)، مما يوفر للأبناء المناخ الصحي الملائم لحياة سعيدة تسهم في تأهيلهم وتنمية مهاراتهم وإبراز قدراتهم ومواهبهم الكامنة, مما يمكنهم من الاندماج بفاعلية في المجتمع والمشاركة في نموه.
 
ووجهت القباج الشكر للقطاع الأهلي والقطاع الخاص على مساهمته البناءة مع المؤسسة القومية وكل مؤسسات الرعاية التابعة في تطوير المنشآت التي تخدم هؤلاء الأبناء.

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