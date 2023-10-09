الشاي .. صناعة مستدامة مصدر دخل ملايين البشر وتتدخل التكنولوجيا فى إنتاجه

الكثير من الناس حول العالم يحرصون على تناول الشاي بشكل منتظم وغير منتظم. حتى أصبح الشاي المشروب الرسمي الأول عند معظم الناس.

وطبقا لأبحاث علمية حديثة فإن للشاي فوائد كثيرة على الصحة، لأنه يحتوي على مادة البوليفينول المضادة للالتهابات والأكسدة التي تساعد أيضا في فقدان الوزن.

وكذلك يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تعزز صحة القلب، وتحسين التركيز بسبب احتوائه على الكافيين.

وهناك اهتمام عالمي بالشاي الذي اصبح مصدر دخل لملايين الأسر التي تعمل في زراعته، إلى جانب فرص العمل الكثيرة المباشرة وغير المباشرة التي توفرها الشركات المصنعة للشاي.

ويعتبر ملف الاستدامة من أهم الملفات التى باتت مستحدثة بشكل كبير فى هذا الملف الذى يهم ملايين المستخدمين يوميا للشاى بكل أنواعه.

وفى هذا الصدد أعلنت ليبتون العالمية اكبر منتجى الشاى بالعالم عن زراعته في مزارع خاصة بها ومستدامة بيئياً في نفس الوقت، وتتعاون كذلك في زراعته مع أكثر من 600 ألف من صغار المزارعين وفي 1000 مزرعة حول العالم.

وقالت الشركة العالمية فى بيان لها مسألة الاستدامة مسؤولية كبرى لدينا حيث يتم الحرص على ضرورة أن يكون الشاي آمناً في شربه وأن يأتي من مصادر مستدامة بيئياً من خلال الاعتماد على أساليب تحد من استخدام المبيدات الحشرية والآفات، وتراعي البيئة وصحة المزارعين وسلامتهم.