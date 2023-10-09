قوى عاملة النواب: مصر بقيادة الرئيس السيسي خلّصت شعبها من هذا المرض

أشاد النائب عادل عبد الفضيل ؛ رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بحصول مصر علي شهادة خلوها من فيروس "سي" من منظمة الصحة العالمية ، مؤكدا انها أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت ان تقضى على فيروس "سى" في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر.

كما اشاد النائب "عبد الفضيل"، بنجاح الدولة المصرية في الوصول العادل لرعاية مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان :إن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس "سي"؛ يؤكد نجاح الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير منظومة الصحة وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان، وتحقيق رؤية مصر 2030. وكان الرئيس السيسي قد تسلم اليوم شهادة الإشهاد على المستوي الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس "سي"، وذلك من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، واصفا ما حدث في مصر بالإنجاز.