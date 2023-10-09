مصر تسقط الجنسية عن 6 أشخاص.. اعرف السبب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر، قرار رئيس الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن 6 أشخاص لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، من بينهم 2 من مواليد إسرائيل

رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 6 أشخاص

قرار رئيس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية عن 6 أشخاص تضمن الآتي: إسقاط الجنسية المصرية عن السادة الآتية أسماؤهم، وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وهم كالآتي:

1- أحمد عباس سليم محمد العوضي - من مواليد البحيرة بتاريخ 25-6-1998

2- مرام عباس سليم محمد العوضي - من مواليد البحيرة بتاريخ 25-6-2000

3- إيهاب هشام أحمد حسين حسين - من مواليد القاهرة بتاريخ 10-5-1996

4 - نادر هشام أحمد حسين - من مواليد القاهرة بتاريخ 28-9-1997

5- وئام هشام أحمد حسين حسين - من مواليد إسرائيل بتاريخ 21-2-2001

6- عبير حامد السيد محمد حسنين من مواليد إسرائيل بتاريخ 17-1-1999

