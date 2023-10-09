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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

صدى البلد

من المعروف أن الذكاء الاصطناعي دخل في حياتنا بشكل كبير حتى أصبحنا نعتمد عليه في العديد من المجالات.


وقد كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، أن هناك استخدامات للذكاء الاصطناعي في الطب.


واوضح الدكتور أيمن سالم  انه على الرغم من تواجد الذكاء الاصطناعي  منذ زمن الا انه بدأ يظهر وينتشر في تلك الأيام .

 

واشار الدكتور ايمن سالم انه في الطب أصبح هناك استخدامات للذكاء الاصطناعي وفي جميع التخصصات وان كان غير مؤكد دائما في مدى فعاليته فهو برنامج قوي جدا يستخدم الخوارزميات وهو نوع من اختيار البرامج المتطورة فهي تقوم بتحليل الموقف من أجل تحديد الموقف النهائي. 


و اكد الدكتور ايمن سالم ان المطلوب من الذكاء الاصطناعي في الطب التعرف على الأنماط الكلاسيكية للتغيرات المرضية وعلى الدرجة الاولى من الأشعة سواء أشعة على الصدر أو المخ وكذلك التعرف على العلم  البيولوجي للأمراض من حيث تشخيصها تحت الميكروسكوب فجميع ما سبق له أنماط عندما نغذي بها الذكاء الاصطناعي يقوم بالتبعية بتغطية الأنماط التقليدية والمواصفات التقليدية للمرض  بحيث عندما يعر ض عليه اي مرض يمكن بسهولة التعرف عليه وفقا للبيانات المخزنة لديه من قبل.

واضافت  ان الذكاء الاصطناعي  يفيد في تحليل كافة البيانات المطلوبة للمرض بصورة سريعة جدا ودقيقة.

 
فعلى سبيل المثال سرطان الرئة له أبعاد كثيرة وروايات متعددة ومداخل كثيرة وله أوضاع مرضية كثيرة وبالتالي الذكاء الاصطناعي  يساعدنا نحن كأطباء في تحديد زاوية المرض الدقيقة.


ولفت الدكتور أيمن سالم  الي ان على الرغم من تطور استخدام الذكاء الاصطناعي  في العديد من المجالات لكنه لم يدخل في جميع الأمراض ومن الصعب أن يكون بديلا للانسان ولا الطبيب.

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