رسميا.. اكتمال صفوف فريق السلة بنادي الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

أعلن نادي الزمالك، اليوم، الإثنين، اكتمال صفوف فريق رجال كرة السلة استعدادا للموسم الجديد 2023/2024 حيث يستهل الزمالك الموسم الجديد بمواجهة الأهلي في كأس سوبر السلة.

واكتملت صفوف الزمالك بانضمام المحترف أوجي مايو لتدريبات الفريق بعد انتهاء أزمة تجديد عقده ، وعودة مهاب ياسر الذي غاب منذ تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة في القدم اليسرى الموسم الماضي، عقب تعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب أدهم اليدا لتدعيم صفوفه للموسم الجديد بجانب أحمد إسماعيل القادم من الأهلي، و عودة ياسين ياسر عبد الوهاب وضم الزمالك أيضا اللاعب على عمر شقيق عمر هشام لاعب الفريق.