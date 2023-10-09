لقطات من وصول بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلي الإمارات

شارك الإعلامي أحمد شوبير متابعيه لقطات من وصول بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلي الإمارات، وذلك عبرصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير عبر حسابه: "لقطات من وصول بعثة منتخب مصر إلي الإمارات".

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى مطار العين الإماراتي استعدادا لخوض مباراتين وديتين امام زامبيا و الجزائر يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالعين .

يرافق بعثة منتخب مصر إلى الإمارات، عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس البعثة ، و حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب .