أبو الغيط: المواقف الإسرائيلية المتطرفة قنبلة موقوتة وحذرنا منها مرارا

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة العمل لوقف التصعيد بين الفلسطينين والاسرائليين في الأراضي الفلسطينية حقنا للدماء، لافتا إلى أن المواقف الإسرائيلية المتطرفة قنبلة موقوتة وحذر منها مرارا

وقال الأمين العام للجامعة العربية خلال المؤتمر الصحفي له مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو، إن الانتقام من المدنيين في ‎غزة لن يجلب الأمن لإسرائيل وغياب التفاوض السبب الرئيسي في تدهور الوضع بالأراضي المحتلة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في موسكو أن روسيا والجامعة ستعملان على "وقف إراقة الدماء" في إسرائيل وغزة.

وقال وزير الخارجية الروسي "إنني واثق من أن روسيا والجامعة العربية (ستعملان) أولا لوقف إراقة الدماء" بالتعاون مع الدول التي تريد "سلاما دائما في الشرق الأوسط".

واعتبر "من الضروري ليس فقط وقف القتال وحل مشكلة المدنيين" بل أيضا "تحديد السبب وراء عدم إمكانية حل المشكلة (الإسرائيلية-الفلسطينية)".