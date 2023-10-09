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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرفق الكهرباء: إصدار تراخيص المستثمرين فى 15 يوما

صدى البلد

قال الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز أحدث طفرة غير مسبوقة فى إدارة التراخيص اللازمة للقطاع الخاص لإنتاج و بيع الطاقة، كاشفا أن مصر الدولة الوحيدة التي تصدر ترخيص للمستثمرين خلال 15 يوما من تقديم الطلب .

وأضاف عمران ، خلال مؤتمر "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل"، أن الجهاز قرر عقد جلسة كل 15 يوما لإصدار التراخيص للمستثمرين بشكل دورى و هو أمر غير مسبوق بالجهاز ، لافتا إلى أن الجهاز يجرى حاليا القواعد الخاص بتنظيم السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة المنتجة للقطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم.

وأشار عمران إلى أن الجهاز يلزم منتجى الهيدروجين الأخضر الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة و منحهم شهادة دورية لضمان التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مصر ، مشيرا إلى أن الجهاز يرحب باى شكوى من مستهلكي الكهرباء على مدار الساعة.

 

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