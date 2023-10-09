ميلان يكرم المهاجم الفرنسي جيرو بوضعه في قائمة حراس مرمي الفريق ..تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تعديل فريق نادي ميلان الإيطالي قائمة حراس المرمي/ وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"الموقع الرسمي لنادي ميلان عدل قائمة الحراس للفريق ، تم وضع الفرنسي اوليفيه جيرو مهاجم الفريق مع حراس المرمى".

كان أوليفيه جيرو، مهاجم ايه سي ميلان، اضطر إلى ارتداء قميص الحارس الفرنسي مايك ماينان، بعدما حصل الأخير على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+8، خلال مباراة ميلان أمس أمام جنوة وتألق جيرو في إحدى فرص جنوة المحققة، ليمنع التعادل من محاولة خطيرة من جورج بوشكاش مهاجم جنوة قبل صافرة النهاية.

وفاز فريق ميلان على مضيفه جنوى بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 87 من متابعة لتمريرة منساه.

وتحصل الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى ميلان على البطاقة الحمراء في الدقيقة 97.

انتصار ميلان رفع رصيده لـ 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.