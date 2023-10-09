رئيس اتحاد الصناعات: سنعمل على وصول السلع بأسعار أقل وكميات أوفر

أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن الدولة اتخذت خطوات جادة للغاية وتم التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

رئيس اتحاد الصناعات: قطاع الصناعة عانى منذ 2011

وأضاف محمد السويدي خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم العمل على وصول السلع بأسعار أقل، و كميات أوفر، مؤكدة أن عدم الوفرة في السلع هي السبب في زيادة أسعارها.



وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى، أن قطاع الصناعة عانى منذ 2011 ، و لكن لم يتوقف، و لم يتم الإستغناء عن عامل من العاملين بالقطاع، لافتاً إلى أن مصر دولة كبيرة واستطاعت تخطي الكثير من الأزمات.