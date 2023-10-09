أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الحكومة تزف خبرا سارا بشأن خفض أسعار 7 سلع أساسية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

عاجل .. الحكومة تزف خبرا سارا بشأن خفض أسعار 7 سلع أساسية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الأخيرة شهدت بعض السلع، ارتفاعا وأن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة للتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها.



بداية من السبت ولمدة 6 أشهر.. الحكومة تعلن انخفاض 7 سلع أساسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم.



أبرزها الدواجن والسكر.. الحكومة تعلن خفض أسعار 9 سلع من السبت المقبل

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن أسعار الفول والعدس، ومنتجات الألبان، و والزيت، والسكر، والمكرونة، والأرز، والدواجن والبيض” ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا من يوم السبت المقبل.



الدفاع المدني الفلسطيني: الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم الإثنين، مؤكدًا أن جيش الاحتلال ينفذ غارات عنيفة تستهدف جميع مناطق قطاع غزة.



600 جنيه .. تطور في أسعار الذهب | اِعرف عيار 21 وصل كام

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة، وتحديدًا في آخر 5 أشهر، بعكس بداية العام الذي شهد ارتفاعات كبيرة وصلت لـ ارقام لم تكن متوقعة، فسعر جرام الذهب قد وصل لـ 2800 جنيه للجرام، وفي بعض الأوقات وصل لـ 3000 جنيه.



شاهد .. موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الآن

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:" موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الآن".



اشتباكات بين حماس وجيش الاحتلال في 8 مواقع قرب غزة

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال يواصل اشتباكاته مع حماس في 7 إلى 8 مواقع قرب غزة.



منخفض جوي .. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم | فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشهد الأجواء الخريفية منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن بالأمس كان هناك سقوط الأمطار متفاوت الشدة من محافظة لأخرى، ووصلت الأمطار إلى رعدية في شمال البلاد.



إينو يطمئن جمهور الأهلي: إمام عاشور في الملاعب بعد أيام

كشف الكابتن معتز إينو لاعب الأهلي السابق، تفاصيل إصابة إمام عاشور، لاعب الأهلي، بـ مباراة الإسماعيلي التي انتهت بنتيجة 3-1.



تحذير عاجل من التموين بشأن شراء الذهب أونلاين.. شاهد

حذر الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، من كارثة يقع فيها بعض المواطنين قائلا :" الذهب لا يصلح أن يشترى أو يباع أون لاين، ولا من خلال أي منصة عبر السوشيال ميديا".

