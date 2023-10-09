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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى .. حصيلة جديدة لموتى ومصابي الاحتلال الإسرائيلي

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد قتلى الاحتلال جراء عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، إلى 800 إسرائيلي.

في غضون ذلك، قالت وزارة صحة الاحتلال إنه حتى بعد ظهر اليوم، تم نقل 2506 مصابين إلى المستشفيات، من بينهم 23 في حالة حرجة و353 في حالة خطيرة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل.

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أعلن اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وقال جالانت "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق”.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الكيان الصهيونى المقاومة الفلسطينية صحيفة تايمز أوف إسرائيل

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