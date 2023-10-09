طوفان الأقصى .. حصيلة جديدة لموتى ومصابي الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد قتلى الاحتلال جراء عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، إلى 800 إسرائيلي.

في غضون ذلك، قالت وزارة صحة الاحتلال إنه حتى بعد ظهر اليوم، تم نقل 2506 مصابين إلى المستشفيات، من بينهم 23 في حالة حرجة و353 في حالة خطيرة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل.

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أعلن اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وقال جالانت "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق”.