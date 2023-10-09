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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري المحترفين.. تشكيل مكادي لمواجهة جمهورية شبين

صدى البلد

أعلن عثمان أحمد عثمان المدير الفند للفريق الأول لكرة القدم بنادي مكادي تشكيل الفريق لمواجهة نظيره جمهورية شبين، اللقاء الذي سيقام علي ملعب شبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين هذا الموسم موسم 23/24 .

 

وجاء التشكيل كالآتى :

 

محمد مصطفي ،أحمد اوكا ،حسين الحسينى ،أحمد اباظه ،محمد معوض ،عبدالواحد عبدالعزيز ،هشام عبدالحميد ،محمد علي ،ابراهيم بيبو ،إسلام رشدى ،محمود السيد .

 

ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :

الغندور ،محمود مبارك ،أحمد ميسي ،إيهاب حلاوة ،عمر عماد ،عمرو بركات ،محمد شريف ،ناصر الفار ،باتريك ادو .

 

يدخل فريق مكادي اللقاء بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق أمام فريق دكرنس.

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