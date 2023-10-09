انقطاع الاتصال بأطقم عمل القاهرة الإخبارية فى قطاع غزة

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل، انقطاع الإتصال بأطقم عمل القاهرة الإخبارية فى قطاع غزة بعد مطالبات سلطة الإحتلال لهم بإخلاء المبني.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم الإثنين، مؤكدًا أن جيش الاحتلال ينفذ غارات عنيفة تستهدف جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة بأسره مُعرّض للاستهداف من قبل غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات واضحة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة.