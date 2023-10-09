التموين تكشف عن حجم الاحتياطي المتوافر من السلع الأساسية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ان السلع الاستراتيجية يتوافر منها كميات كافية، لافتا إلى ان احتياطي القمح يكفي ٤.٩ شهر و الزيت يكفي ٣.٦ شهر والسكر حتي ابريل المقبل .

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أعلن عن الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص علىً تخفيض الاسعار ل٧ مجموعات من السلع بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٥ ٪؜ بحد أقصي يوم السبت المقبل وسيتم كتابة الحد الاقصي للسعر على المنتجات وهي الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز، كما تم الاتفاق على خفض اسعار الدواجن الحية والبيض بنسبة ١٥٪؜.



واكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة والمالية والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد الدواجن انه سيتم تعليق عدد من الرسوم والجمارك على مستلزمات الانتاج لهذه السلع لمدة ٦ شهور.

اوضح رئيس الوزرا انه سيعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة ارتفاع أسعار السلع وسيتم متابعة ذلك على ارض الواقع حتى يشعر المواطن بانخفاض الاسعار وبعد ذلك يتم تثبيتها.