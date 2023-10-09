عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التموين تكشف عن حجم الاحتياطي المتوافر من السلع الأساسية

صدى البلد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ان السلع الاستراتيجية يتوافر منها كميات كافية، لافتا إلى ان احتياطي القمح يكفي ٤.٩ شهر و الزيت يكفي ٣.٦ شهر والسكر حتي ابريل المقبل .

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أعلن عن الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص علىً  تخفيض الاسعار ل٧ مجموعات من السلع بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٥ ٪؜ بحد أقصي يوم السبت المقبل وسيتم كتابة الحد الاقصي للسعر على المنتجات وهي الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز، كما تم الاتفاق على خفض اسعار الدواجن الحية والبيض بنسبة ١٥٪؜.


واكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة والمالية والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد الدواجن انه سيتم تعليق عدد من الرسوم والجمارك على مستلزمات الانتاج لهذه السلع  لمدة ٦ شهور.

اوضح رئيس الوزرا انه سيعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة ارتفاع أسعار السلع وسيتم متابعة ذلك على ارض الواقع حتى يشعر المواطن بانخفاض الاسعار وبعد ذلك يتم تثبيتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

الأهلي في 24 ساعة.. كولر يغادر في إجازة ونادي إسباني يهدد والزمالك يراقب نجم الأحمر

ترشيحاتنا

غير مسموح .. الحكومة توجه تحذيرًا عاجلًا لهؤلاء التجار

مفاجأة للمواطنين.. الحكومة: انخفاضات في سلع جديدة بداية من السبت المقبل

مسؤول إسرائيلي: لا مفاوضات للإفراج عن النساء والأطفال

نجم الأهلي السابق: عبد المنعم وياسر إبراهيم الثنائي الأنسب لدفاع منتخب مصر

نجم الأهلي السابق: تواجد كوكا في المنتخب يحسب لـ كولر

فلسطين.. 560 شهيدا و2900 مصابا جراء ضربات الاحتلال الغشيمة على غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

بملامح مختلفة.. شاهد إطلالة الفنانة بسمة بجلسة تصوير جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب القرنفل .. فوائد مذهلة

طريقة عمل دجاج بالسبانخ و البطاطا| جديدة وغير تقليدية

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ