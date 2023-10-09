استشاري أمراض نساء: إجراء جراحة المناظير بأقل ضرر وأعلى نسبة نجاح| فيديو

قال الدكتور أحمد دياب أستشاري أمراض النساء والحقن المجهري، إن الجراحات التقليدية لأمراض الرحم تسبب انتقال البكتريا والالتهابات والجروح، مؤكداً أن جراحة المناظير تتم بأقل ضرر للمريض وأعلى نسبة نجاح.

أي جراحة تقليدية يمكن أن تتم بعمليات المناظير

وأضاف الدكتور أحمد دياب ، خلال لقائه لبرنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن جراحة المناظير تضمن للمريض أقل ألم وأفضل النتائج، لافتاً إلى أن جراحة المناظير يكون الجروح بها صغيرة للغاية.

وأشار استشاري أمراض النساء والحقن المجهري إلى أن أي جراحة تقليدية يمكن أن تتم بعمليات المناظير لها مثل استئصال الأورام الليفية، واستئصال المرارة.