مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة بتنفيذ ندوة توعوية للشباب والفتيات أعضاء مركز شباب المسلمية التابع لإدارة شباب شرق الزقازيق بمعرفة محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الأدمان والآثار السلبية الناتجه عنه.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الندوة التوعوية صاحبها تنفيذ انشطة تفاعلية للأطفال (ترفيهية وفنية ورياضية) بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.