غرفة القاهرة: متابعة الحكومة موقف توافر السلع يزيد من استقرار السوق

قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية إن المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج بالسوق سيكون له مردود إيجابي علي استقرار الأسواق خاصة في ظل هذا الاهتمام الكبير من الحكومة الذي يزداد يوما بعد الآخر.



وأكد ( العشري ) أهمية اجتماعات رئيس الوزراء لمتابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج في حضور الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمسئولين المعنيين.



وتابع ( العشري): زيادة معروض السلع وتنوع منافذ البيع يؤدي الي ضبط السوق علي اعتبار ان اليات العرض والطلب هي التي تحكم السوق ولذلك نسعي كغرف تجارية بالتعاون مع الحكومة لزيادة معروض السلع بالسوق.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.