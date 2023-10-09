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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير عقاري: تواجد الجاليات العربية ساهم في زيادة الطلب على العقار المصري

شنودة أمين الخبير
شنودة أمين الخبير العقاري

يري شنودة أمين الخبير العقاري، أن تزايد الجاليات العربية داخل مصر ساهم بقوة في دفع حجم الطلب العقاري داخل مصر بنسبة تجاوزت ال 20% خلال النصف الأول من 2023.

 

وقال أمين إن زيادة عدد الجاليات العربية في مصر انعكس في زيادة حجم الاستثمارات العقارية، حيث أن الجاليات العربية غالبًا ما تكون لديها قدرة مالية قوية ورغبة في استثمار أموالها في العقارات، وهو ما أتضح جليا وبقوه خلال الفترة الأخيرة في زيادة مشتريات الجاليات العربية للعقارات في مصر للاستثمار، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية، ولعل ذلك عزز الطلب على العقارات ويساهم في نمو السوق العقارية.

وأضاف أمين أن تزايد أعداد الجاليات العربية في مصر خلال الفترة الأخيرة ساهم في دعم وتنشيط السياحة العقارية في مصر، حيث تعتبر مصر وجهة سياحية شهيرة للجاليات العربية، وخاصة في الصيف وخلال العطلات، البعض منهم يفضل شراء عقارات في مناطق سياحية مثل الساحل الشمالي أو الغردقة للاستخدام الشخصي أو لتأجيرها كوحدات سكنية أو شقق فندقية، هذا يزيد من الطلب على العقارات في تلك المناطق.

وذكر أمين أنه يمكن استغلال تواجد الجاليات العربية في مصر لتحفيز الطلب والاستثمار في العقارات عبر عدة طرق مثل التسويق الموجه، حيث يمكن توجيه جهود التسويق نحو الجاليات العربية المقيمة في مصر أو المهتمة بالاستثمار في العقارات في مصر ، وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المستهدفة للتواصل مع هذه الجاليات وعرض فرص الاستثمار العقاري المتاحة ، وكذلك توفير خدمات متخصصة للجاليات العربية في مجال العقارات، حيث يمكن تأسيس شركات عقارية متخصصة في تلبية احتياجات المستثمرين العرب، مثل توفير خدمات الاستشارة والوساطة العقارية باللغة العربية، وتسهيل عمليات الشراء والبيع والتأجير ، وكذلك تقديم عروض وصفقات خاصة للجاليات العربية لجذب اهتمامهم وتحفيزهم على الاستثمار في العقارات مثل تقديم تخفيضات على الأسعار أو توفير حزمة متكاملة تشمل خدمات إضافية مثل الإدارة العقارية أو التأمين ، وكذلك إقامه فعاليات ومعارض عقارية محلية وعربية ، وكذلك تنظيم مؤتمرات وورش عمل لتعريف الجاليات العربية بفرص الاستثمار العقاري في مصر وتقديم المعلومات والنصائح المفيدة ، بما يسهم في تعزيز الثقة وتوفير فرص استثمارية قوية للجاليات العربية في مصر ، وتقديم برامج تمويل خاصة أو التعاون مع مطورين عقاريين محليين لتقديم مشاريع متميزة تلبي احتياجات الجاليات العربية.

واختتم أمين حديثه، بأن عدد الجاليات العربية في مصر الآن يتجاوز ال 12 مليون شخص، وهو ما يمثل قوة طلب حقيقية ومستدامة علي المنتج العقاري المصري، لذا فإن زيادة حجم طلب الجاليات العربية علي العقار المصري، يعد أيضا فرصة قوية للغاية لدعم ملف تصدير العقار المصري، خاصة وأن كثيرا من تلك الجاليات يميلون للشراء بالدولار.

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