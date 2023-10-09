رئيسة حزب الاجتماعي الحر: ضبط توكيلات مزورة لمرشح محتمل محاولة لتشويه انتخابات الرئاسة

انتقدت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، المحاولات الفاشلة لأحد المرشحين المحتملين لتزوير توكيلات لخوض انتخابات الرئاسة، واصفة هذا الأمر بالمحاولة الفاشلة لتشويه العملية الانتخابية.

وقالت " الميرغني ": منذ فترة ونحن نري جميعا ادعاءات وأكاذيب من أجل تشويه العملية الانتخابية ، مثمنة جهود مؤسسات الدولة سواء الهيئة الوطنية للانتخابات أو وزارة الداخلية بشأن الانتخابات الرئاسية، والتصدي لأي محاولات لتشويه الانتخابات.

ووجهت رسالة للاتحاد الأوروبي قائلة:" شوفوا توكيلات التزوير التي تفضح الفاشلة الذين تدافعون عنهم بالباطل" مطالبة بأن يأخذ القانون مجراه إزاء مثل هذه المحاولات الخبيثة.

وقد كشف مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم تم ضبط عدد ( 8 ) أشخاص بمحافظات (الإسكندرية ، الجيزة ، الفيوم ، السويس ) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى عدد (596 ) نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات).