برنامج دراسي مميز للحاصلين على الثانوية العامة بكلية أوشن الأمريكية

قالت القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق إن الجامعة تحرص على التنوع في برامجها الدراسية بالتعاون مع جامعات دولية، مؤكدة أننا نتخذ كافة السبل لإنجاح الشراكة بين الجامعة والجانب الأمريكي بما يحقق مصلحة الطالب المصري.



جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال رئيس الجامعة مع الدكتورة إيلين جارسيا نائب رئيس كلية أوشن الأمريكية، والدكتورة مايسة أبو يوسف مساعد نائب رئيس جامعة لارسون للشئون الدولية وعميد التواصل التعليمي بكلية أوشن الأمريكية.



وتأتي هذه الزيارة لمتابعة برنامج الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية التجارة وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين (برنامج عين شمس - أوشن - كين) بنظام الساعات المعتمدة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها.



كما بحث الجانبان، وضع خطط جديدة تساهم في زيادة الإقبال الطلابي على هذا البرنامج المميز الذي يتيح للملتحقين به الحصول على ثلاث شهادات (عين شمس - كيين - أوشن )، والذي تمت الموافقة على إنشائه بكلية التجارة جامعة عين شمس في سبتمبر 2016، وناقشا برامج التعاون الممكنة مع جامعة عين شمس الأهلية التي يجرى العمل علي إنشائها.



وأشارت الدكتورة غادة فاروق إلى جامعة عين شمس الأهلية التي ستقام على أحدث الأنظمة لتكون نموذجًا لجامعة حكومية أهلية حديثة تنافس أكبر الجامعات الدولية، وتتضمن برامجًا متميزة تم اختيارها بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته، وبما يواكب خطة الدولة المصرية.



من جانبها..أكدت نائب رئيس كلية أوشن الأمريكية الدكتورة إيلين جارسيا حرصها على استمرار التعاون مع جامعة عين شمس كشريك أكاديمي دولي ذو سمعة عالمية مرموقة.