عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج دراسي مميز للحاصلين على الثانوية العامة بكلية أوشن الأمريكية

القائم بأعمال رئيس
القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق

قالت القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق إن الجامعة تحرص على التنوع في برامجها الدراسية بالتعاون مع جامعات دولية، مؤكدة أننا نتخذ كافة السبل لإنجاح الشراكة بين الجامعة والجانب الأمريكي بما يحقق مصلحة الطالب المصري.


جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال رئيس الجامعة مع الدكتورة إيلين جارسيا نائب رئيس كلية أوشن الأمريكية، والدكتورة مايسة أبو يوسف مساعد نائب رئيس جامعة لارسون للشئون الدولية وعميد التواصل التعليمي بكلية أوشن الأمريكية.


وتأتي هذه الزيارة لمتابعة برنامج الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية التجارة وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين (برنامج عين شمس - أوشن - كين) بنظام الساعات المعتمدة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها.


كما بحث الجانبان، وضع خطط جديدة تساهم في زيادة الإقبال الطلابي على هذا البرنامج المميز الذي يتيح للملتحقين به الحصول على ثلاث شهادات (عين شمس - كيين - أوشن )، والذي تمت الموافقة على إنشائه بكلية التجارة جامعة عين شمس في سبتمبر 2016، وناقشا برامج التعاون الممكنة مع جامعة عين شمس الأهلية التي يجرى العمل علي إنشائها.


وأشارت الدكتورة غادة فاروق إلى جامعة عين شمس الأهلية التي ستقام على أحدث الأنظمة لتكون نموذجًا لجامعة حكومية أهلية حديثة تنافس أكبر الجامعات الدولية، وتتضمن برامجًا متميزة تم اختيارها بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته، وبما يواكب خطة الدولة المصرية.


من جانبها..أكدت نائب رئيس كلية أوشن الأمريكية الدكتورة إيلين جارسيا حرصها على استمرار التعاون مع جامعة عين شمس كشريك أكاديمي دولي ذو سمعة عالمية مرموقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

ترشيحاتنا

مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة: مربعات سكنية كاملة تتعرض لقصف عنيف

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

انفجارات قوية.. صافرات الإنذار تدوي في القدس

نتنياهو لـ بايدن: لن نتفاوض مع حماس بشأن الأسرى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ شن غارات جوية على لبنان

يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: مصر بلدنا جميعا وعلينا المحافظة عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. صور آثارت الجدل لـ بيلا حديد

نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ