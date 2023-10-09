وزير الكهرباء: لدينا مساحات لإنشاء محطات رياح بقدرات 10 أضعاف الحمل الأقصى

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مصر لديها مساحات تصل إلى 173 الف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 الف ميجا وات وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى للشبكة القومية للكهرباء.

و أضاف شاكر خلال مؤتمر الأهرام الإقتصاد،أنه من المستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2025 إلى 18% وستصل الى 42% فى 2030 وذلك فى إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة .

و أوضح شاكر ، أن مصر بها مساحات شاسعة تصلح لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 650 الف ميجا وات ، موضحا أن هذه الدراسة تعبر عن الناحية النظرية ويمكن تطبيقها على أرض الواقع فى مصر.

وقال الوزير ، إن الدولة المصرية سعت خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة، مما جلعها تأخذ مكانتها في مركز متقدم في قطاع الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مشيرا إلى أن مصر خطت خطوات سريعة نحو زيادة المنطقة في الهيدروجين الأخضر.

وأضاف شاكر أنه تم إصدار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040، حيث إن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أنه يتم التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص منذ فترة طويلة للتخطيط بشأن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة .

ونوه شاكر، بأنه تم إصدار الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 ، وتتلخص تلك الاستراتيجية في عدة محاور أهمها تأمين إمدا الطاقة والاستدامة والحوكمة، لافتا إلى أن الاستراتيجة ومحاورها تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج من القدرات الكهربائية، مشددا على أننا لانستخدم الفحم على الإطلاق.

