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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الصحفيين العرب": الاحتلال الإسرائيلي وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي

الاتحاد العام للصحفيين
الاتحاد العام للصحفيين العرب

دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب المجتمع الدولي إلى النظر بعين العقل والحكمة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطين، مشيرا إلى أن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوي ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب خالص العزاء وصادق المواساة في شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم. 


وذكر الاتحاد أنه نتج عن العدوان الإسرائيلي بجانب الشهداء من الشعب الفلسطيني شهداء من الصحافة الفلسطينية ومنهم محمد الصالحي مصور وكالة "السلطة الرابعة" وإبراهيم لافي مصور وكالة "عين ميديا " يوم السبت الماضي خلال تغطيتهم للأحداث شرقي القطاع وتدمير بعض المؤسسات الإعلامية ومنها مقر صحيفة "الأيام" و"مؤسسة فضل شناعة" و"وكالة شهاب" و"إذاعة غزة" بداخل برج فلسطين. 

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه مع الشعب الفلسطيني البطل والصحفيين الفلسطينيين، مطالبا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية كافة بضرورة ملاحقة مرتكبي جميع هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وإدانة هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ووجه الاتحاد تحية لجهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي وشجاعتهم وتضحياتهم من أجل تحرير فلسطين.

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