حملة السيسي تنشر أرقام وطرق التواصل معها.. شاهد

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه "حرصًا من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة"،

وأضافت الحملة من خلال منشور لها على الصفحة الرسمية بفيسبوك: يسعدنا تواصلكم معنا عبر:

- الموقع الرسمي| https://abdelfattahelsisi.org/

- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"| عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية

- البريد الإلكتروني| [email protected]

- رقم التواصل مع وسائل الإعلام| 01113199231

- رقم التواصل مع الكيانات والجهات والأحزاب| 01022858820

- كما يمكنكم الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي| https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join/

#عبدالفتاح_السيسي

#تحيا_مصر