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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صلاة القنوت.. أئمة وخطباء مساجد الكويت يتوحدون للدعاء للشعب الفلسطيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم الإثنين، الأئمة والخطباء في مساجد البلاد إلى القنوت في الصلوات الجهرية والدعاء للشعب الفلسطيني، إزاء التصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في تعميم صادر عن مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد بدر العتيبي، تلقته "قدس برس"، وقال التعميم، إنه "لا يخفى عليكم ما للمسجد الأقصى من مكانة عظيمة في الإسلام وفي قلوب المسلمين وما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات مستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وتطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لذا ندعوكم للقنوت في الصلوات الجهرية والدعاء للشعب الفلسطيني الشقيق بأن يحفظهم الله تعالى وينصرهم على تلك الممارسات".

كانت دولة الكويت عبرت في بيان لها، السبت الماضي، عن "قلقها البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكدت على "موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولاً إلى حصوله على كامل حقوقه‏ وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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