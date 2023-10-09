اختيار علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والبرنامج لمنظمة اليونسكو

قرر المجلس التنفيذي لليونسكو، في افتتاح جلسته العامة اليوم بمقر المنظمة في باريس اختيار السفير علاء الدين يوسف، سفير مصر لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والبرنامج التابعة للمجلس والتي تنعقد على هامش دورته الحالية.

ومن المقرر، أن تضطلع اللجنة في دورتها الجارية بالنظر في عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بمجمل مبادرات وأنشطة منظمة اليونسكو في مختلف مجالات ولايتها الثقافية والعلمية والتعليمية والفنية إقليميًا وعالميًا، فضلاً عن النظر في المبادرات ومشروعات القرارات الوطنية التي قدمتها الدول الأعضاء خلال دورة المجلس التنفيذي لليونسكو الجارية.



وجاء اختيار السفير علاء يوسف رئيسا للجنة العلاقات الخارجية ، والبرنامج بقرار اتخذ بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو البالغ عددهم ٥٨ دولة، كما كان محل ترحيب واسع من وفود الدول الأعضاء، على نحو مثل إقرارًا جامعًا بمكانة مصر المتميزة في اليونسكو وبدورها التاريخي منذ إنشاء المنظمة، وشهادة بتحركها النشط داخل أجهزتها ولجانها.