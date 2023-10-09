توافق الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع خلال أيام| تفاصيل

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هدفه مصلحة المواطن ومدى حرص القيادة السياسية على تخفيض أسعار السلع في الأسواق وهو ما سوف يلاحظه المواطنين خلال الأيام المقبلة في وجود انخفاض في عدد من السلع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن.



وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما تحاول وتسعى بكل قوة لخفض أسعار السلع الأساسية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، لافتا إلى أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك 7 سلع سوف تنخفض أسعارها بنسب كبيرة تصل لـ 25 بالمائة، يحمل بشرة خير للمواطنين ومراعاة للبعد الاقتصادى للمواطنين وللتخفيف عليهم.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي أن يبيع كثيرا بسعر أقل أفضل من أن تظل بضاعته كما هي، لافتا إلى أن في حاله تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفره كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي حالة تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا، وأنه لا يوجد تاجرا جشعا يتحكم في السعر نظرا لأن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر أعلى من تاجر ويترك تاجر اخر يبيع بسعر أقل وتحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.



وأشار "الفيومي"، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سوف تضمن خفض أسعار السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة بنسبة 25%، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل، بجانب أيضا 15 بالمائة خصم في أسعار الدواجن والبيض، وليس ذلك فقط بل تسعي الحكومة لخفض أسعار بعض المنتجات الأخرى خلال الأيام المقبلة.