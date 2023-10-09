وزير السياحة والآثار يفتتح مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي ..غدا

يفتتح احمد عيسي وزير السياحة والآثار ، مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي غدا الثلاثاء ، وسط حضور جمع من قيادات الوزارة .

وتعد القبة الضريحية للإمام الشفاعي تحفة معمارية على طراز العمارة الإسلامية ، طالت يد الدولة تطويرها لتكون أيقونه تحاكي قيمة تراثية يزورها المئات .

القبة الضريحية للإمام الشافعي



رممت بها أعمال الجص المزخرف بالشكل الخارجي ، و كسيت من الداخل ترميم التوابيت الخشبية والمقصورات والتكسيات الرصاص بالإضافة تالي الإضاءة.

يذكر أن شيد القبة الضريحية السلطان الكامل الأيوبي عام 1211 ميلاديا و 608 هجريا ، أعلى قبر الإمام الشافعي إكراما له.