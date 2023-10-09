محافظ جنوب سيناء يبحث انطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من شرم الشيخ إلى دبي لنشر الوعي البيئي

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع وفد ألماني بمدينة شرم الشيخ، انطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من شرم الشيخ إلى دبي؛ بهدف نشر الوعي البيئي استعدادًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في دبي.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن الهدف هو تجهيز استعدادات انطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من أيقونة السلام بشرم الشيخ إلى دبي في 28 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار نشر الوعي البيئي والترويج لرياضة ركوب الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة ونشر الوعي حول الاستدامة البيئية.



وتابعت أن محافظ جنوب سيناء التقي العام الماضي المغامرون الثلاثة الذين قاموا برحلة من القاهرة إلى شرم الشيخ بالدراجات الهوائية؛ لنشر الوعي البيئي أمام أيقونة السلام بشرم الشيخ قبل انطلاق مؤتمر قمة المناخ (كوب 27) بشرم الشيخ.