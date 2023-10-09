"البيئة" تُحكِّم السيطرة على مصادر التلوث المختلفة بمحافظات منظومة قش الأرز

تفقدت قيادات وزارة البيئة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظاتها المختلفة؛ في إطار مواصلة جولاتهم الميدانية اليومية للاطمئان على سير عمل المنظومة وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين تنفيذاً لتكليفات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.



وفي هذا الصدد، أجرى مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، محمد معتمد، جولة ميدانية في محافظة الغربية شملت محور طريق كفر الزيات البحيرة، حيث تلاحظ استقرار الوضع العام وارتفاع نسب الجمع والكبس بالأراضي الواقعة على الجانبين بطول الطريق، وقد تم رصد حالة واحدة لحرق مخلفات زراعية على الطريق بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية وتم التعامل معها، مع التشديد على الفلاحين بعدم حرق أية مخلفات، كما تم التنسيق مع ممثلي إدارة الارشاد الزراعي لتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز لتحويله إلى أعلاف للماشية.



واستكمل معتمد الجولة بالمرور على محافظة البحيرة؛ حيث وُجِد الوضع مستقرا بمركزي إيتاي مع ارتفاع كميات القش المجمع والمكبوس.. وفي مركز الدلنجات تم رصد عدد من الحرائق المحدودة والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وتم كذلك المرور على مناطق صناعة الفخار بقرية جزاير عيسى؛ حيث تم رصد بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتنسيق مع رئيس مجلس المدينة بالدلنجات لتشديد الرقابة على مناطق صناعة الفخار للتأكد من التزامها بالقرارات المنظمة لعملها خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.



وقد تضمنت الجولة أيضاً المرور على محور شبرا بنها الحر؛ حيث تم رصد نقطة لحرق المخلفات البلدية الصلبة أسفل الطريق والتنسيق مع المحور لإطفائها، وتوجيه فرع القاهرة بالتنسيق مع محافظة القليوبية لرفع تراكمات المخلفات البلدية والزراعية من على جانبي الطريق. كما تم المرور على الطريق الزراعي في نطاق محافظتي القليوبية والغربية حيث اتسم الوضع بالاستقرار ولم يتم رصد أية حرائق.



وفي نفس السياق، تفقد نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات ياسر عبد الله منظومة جمع وكبس قش الأرز بموقع الوزارية، حيث بلغت نسبة التجميع 1500 طن وتم التوجيه بتكثيف عمليات جمع قش الأزر لتجنب التخلص غير الآمن منها بالحرق.



وقام نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بعقد عدد من اللقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وتأثيراته في الصحة والبيئة، كما تفقد المحطة الوسيطة بسمنود للاطمئنان على نقل الناتج اليومي للمخلفات لمدفن السادات. وتفقد أيضًا منظومة إدارة المخلفات البلدية بمحافظة كفرالشيخ للاطمئنان على عدم وجود حرائق؛ حيث زار موقعي كفر الشيخ وقلين المخصصين مؤقتاً لتجميع المخلفات ونقلها لمدفن مطوبس، لحين الانتهاء من إنشاء مصانع تدوير المخلفات بكفر الشيخ ودسوق.



وأوصى نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بضرورة نقل محافظة الغربية للمخلفات المتراكمة بمنطقه تجميع المخلفات البلدية بالمحلة، والتشديد على المحافظة بضرورة نقل تلك المخلفات المتراكمة ومصنع تدوير المخلفات بدفره.



بدوره، قام معاون الوزيرة للشئون القانونية، الدكتور محمد صلاح، بالمرور على عدد من محاور المنظومة بمحافظتي القليوبية والشرقية؛ حيث تم ضبط بعض الحرائق البسيطة للمتبقيات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين.



وأفاد الدكتور محمد صلاح بأن الوضع العام مستقر بنسبة كبيرة بنطاق الأماكن التي شملتها الجولة، وتم عقد لقاءات مع مجموعة من المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين بحرق قش الأرز.

