ميناء دمياط يتداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادره 13 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان صادر اليوم/الاثنين/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38 ألفًا و875 طنًا، تشمل: 14 ألفًا و370 طن يوريا و3800 طن أسمنت معبأ و6928 طن علف و2000 طن ملح معبأ و2677 طن رمل و9100 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفًا و307 أطنان تشمل: 5000 طن ذرة و4900 طن فول و2300 طن فول صويا و5954 طن حديد و6871 طن سكر و8900 طن قمح و3200 طن عدس و538 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 182 طنًا.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 307 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 334 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6316 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 34 ألفًا و677 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 382 ألفًا و282 طنًا.



كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3749 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4941 شاحنة.

