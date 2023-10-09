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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبى وعلاجى مجاني لـ615 مواطنا بقرية الأمل في نصر النوبة

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بقرية الأمل بقروي وادي النقرة بنصر النوبة تحت مظلة مبادرة " الناس لبعضهم " وذلك فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية حاجات البسطاء والمرضى

وقال الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتميعة والمنسق العام للمبادرة أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية ونجحت فى إجراء الكشف الطبى وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة مع صرف العلاج بالمجان لعدد 615 مواطن ومواطنة من أهالى قرية الأمل والقرى المجاورة لها. 

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القوافل الطبية 

وأضاف أن القافلة شارك فيها نخبة متميزة من أطقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين فى تخصصات الباطنة ، والجراحة ، والمسالك ، والعظام ، والنسا والتوليد ، والقلب ، والأنف والأذن ، والجلدية ، والأطفال. 

وأوضح الدكتور عز الصادق أن ذلك يأتى ضمن سلسلة الأعمال الخيرية واللمسات الإنسانية التى يتكاتف فى تحقيقها كافة الجهود الحكومية والأهلية فى إطار مبادرة " الناس لبعضهم " والتى أطلقها اللواء أشرف عطية من أجل تقديم يد العون والمساندة وتلبية المطالب والإحتياجات المعيشية للأسر البسيطة والأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة.

وأضاف أن المبادرة برعاية محافظ أسوان وبإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تساهم بشكل مباشر فى توقيع الكشف الطبى على المرضى فى كافه التخصصات، بالإضافة إلى إجراء جراحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ، مع صرف روشتات شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة ، وتوفير الأدوية المختلفة عبر صيدلية " الناس لبعضهم " ، وتوفير الأجهزة التعويضية وتركيب طرف علوى وسفلى، وأجهزه شلل الأطفال، علاوة على توفير سراير ومراتب للأطفال المصابين بالشلل الرباعى ، فضلاً عن تجهيز العرائس حيث يتم التنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال وأهل الخير لتنفيذ كل ذلك على الوجه الأكمل .

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