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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي: ننفذ أكبر الغارات الجوية ضد حركة حماس في غزة

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، أنه ينفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال أنه قصف ١٣٠ موقعا في قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة، بحسب ما أوردته وكالة "سوا" الإخبارية.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على منزل لعائلة العايدي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال شن سلسلة غارات على وسط مدينة غزة، لليوم الثاني على التوالي، ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إجمالي الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال، (٥٧٦ شهيداً في الضفة الغربية وقطاع غزة).

وأوضحت الوزارة الفلسطينية أن عدد شهداء قطاع غزة بلغ ٥٦٠ شهيداً، ونحو ٢٩٠٠ مصاب، بينما استشهد 16 شخصا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال.

وأشارت إلى استشهاد شخصين في رام الله، وأربعة في القدس بينهم طفلان، وشهيدان في أريحا، وطفل شهيج في قلقيلية، وخمسة شهداء في الخليل: ٥ شهداء، واثنين في نابلس.

ولفتت إلى أن حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية تجاوز ٨٠ إصابة مصابا بجروح مختلفة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين إن قصف الاحتلال الإسرائيلي تسبب في خروج مستشفى بيت حانون عن الخدمة.

وأضافت وزارة الصحة في بيان لها، أن المستشفى هو الوحيد في المدينة، وخرج عن الخدمة جراء الاستهداف المتكرر في محيط المستشفى مما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم إضافة الى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف  خدماته.

ويأتي ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

وتبذل مصر جهودا كبيرة للتهدئة بين الجانبين ووقف التصعيد المتبادل، وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

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