رئيس جامعة جنوب الوادي يعلن انطلاق جوائز القيادي الأكاديمي والإداري والموظف المثالي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، تدشين جوائز جامعة جنوب الوادي للقيادي الأكاديمي والإداري والموظف المثالي.



جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، و الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الاقسام و عادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، و طروب طلبة، أمين الجامعة المساعد، والدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة، و المديرين العموم ومديري الادارات و مديري المراكز و الوحدات ذات الطابع الخاص.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، أن تدشين جوائز الجامعة يأتي في اطار الاهتمام الذي توليه الجامعة بكوادرها الأكاديمية والادارية والعمل على إذكاء روح التنافس الشريف والارتقاء بمستوى الخدمات و تحقيق الرضا الوظيفي وتسليط الضوء على النماذج المتميزة.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر لفريق عمل مركز ضمان الجودة بقيادة الدكتور طارق الكاشف على الجهد المبذول في اعداد لوائح الجائزة وأدلتها في مختلف الفئات.

وأعلن رئيس الجامعة، فتح باب التقدم الإلكتروني للجائزة اعتباراً من اليوم 9 أكتوبر و حتى 21 اكتوبر من خلال نماذج الترشح الالكتروني الموجودة على موقع الجامعة.

واستعرض الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة، الفئات الأربع للجائزة، مشيراً إلى أن جائزة جامعة جنوب الوادي للقيادي الاكاديمي تتضمن"عميد الكلية المثالي- وكيل الكلية المثالي- رئيس القسم المثالي- مدير المركز المثالي- مدير الوحدة المثالى".

وأوضح الكاشف، أن جائزة جامعة جنوب الوادي للقيادي الإداري المثالى"مديري العموم- مديري الادارات"، فيما تتضمن جائزة الجامعة للموظف المثالي العاملين بالجامعة من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة ويتم التقدم إلكترونياً للفئات الثلاث الأولى من خلال موقع الجامعة.

وتابع مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادى، أما الفئة الرابعة، جائزة الجامعة لمقدم الخدمات المعاونة المثالي و يتم التقدم لهذه الجائزة ورقياً.