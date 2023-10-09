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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء تقرير السلامة الفنية لجميع المعدات والسيارات

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب

وجه محافظ مطروح، خالد شعيب، جميع الجهات بالإسراع في معاينة وإنهاء تقرير السلامة الفنية، خلال 24 ساعة، لجميع المعدات والسيارات بجميع مراكز المدن والقطاعات الخدمية ومراجعة كفاءتها والصلاحية الفنية، مع تذليل العقبات لسرعة الصيانة للوصول إلى كفاءة 100% وذلك قبل نهاية نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، اليوم /الإثنين/، حيث وجه المحافظ الشكر لجميع الجهات التنفيذية المعنية وتضافرها بالمعدات والأفراد في مواجهة أزمة السيول التي تعرضت لها مدينة مرسى مطروح مؤخرًا، كما وجه الشكر لأهالي مطروح لوعيهم وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية وحسن إدارة الأزمة بالمحافظة والسيطرة عليها خلال 48 ساعة، مما لاقى إشادة من أجهزة الدولة، موجهًا أيضًا الشكر لكافة أجهزة الدولة والوزارات المعنية على المتابعة على مدار الحدث وتقديم كافة الدعم للمحافظة. 

وأوضح المحافظ أن المجلس التنفيذي ناقش الموافقة على قرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع لإقامة مبنى الخدمات الوقائية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمدينة براني، وقطعة أرض بمساحة 384 مترًا مربعًا بمرسى مطروح لإقامة مبنى مركز وحدة تراخيص المحال العامة، وقرار تخصيص لمساحة 170 مترًا مربعًا لإقامة مكتب بريد القصر غرب مدينة مرسى مطروح، وإعادة النظر في طلب تخصيص مساحة 900 متر مربع وتعديلها وفق النموذج لإقامة مكتب بريد بقرية زاوية العوامة بالضبعة. 

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي ناقش أيضًا تخصيص أراضٍ لإقامة عمارات سكنية خلف البنك الأهلي ومكتب بريد مدينة السلوم، مع الموافقة على قرار تخصيص لمساحة 420 مترًا مربعًا لإنشاء مقر الإدارة التعليمية بمدينة السلوم، ومساحة 5225 مترًا مربعًا لإنشاء مدرسة تعليم ثانوي صناعي بمدينة العلمين، ومساحة 5 آلاف متر مربع ناحية الرمل بمدينة سيوة لإقامة الإدارة الصحية والمبنى الوقائي ومركز الأسرة. 

وقال شعيب إن المجلس التنفيذي اعتمد قرار تخصيص مساحة 37 ألفًا و468 مترًا مربعًا بالعلمين لإقامة موقف العلمين الإقليمي ومسجد ومنطقة خدمات للمنفعة العامة، وتخصيص مساحة 2000 متر مربع ببراني لإقامة مبنى الخدمات الوقائية لمنطقة التأمين الصحي، مع عرض الإجمالي العام للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 ومتابعة أعمال الطرح والموقف التنفيذي والإسراع به بكافة القطاعات.

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