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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان أوف شولدر.. شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي  “إنستجرام”.


 

وتألقت هنا في الصور بإطلالة جذاب مرتديه فستان باللون الأزرق في أبيض أبرز قوامها الممشوق وأنوثتها، ومن الناحيةالجمالية، اعتمدت تسريحة شعرها الكيرلي، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.


 

أكدت الفنانة هنا الزاهد أن زوجها الفنان أحمد فهمي، جعلها تشجع النادي الأهلي “بالعافية”، على الرغم من أنها قبل الزواج كانت تشجع نادي الزمالك، معلقة: "قال لي مينفعش أبقى زملكاوية فبقيت أهلاوية".


 

وقالت هنا الزاهد، على قناة “العربية مصر”: "أنا ما ينفعش أقول إني زملكاوية، وعشان كده أنا بشجع الأهلي، وأنابمشي أموري مع أحمد، وده بيني وبينه، بس مش باخد أحمد على قد عقله، بسمع كلامه".


 

وكشفت قناة “العربية مصر” أن الفنان أحمد فهمي معروف، بحبه الشديد لـ النادي الأهلي، وأن هنا كانت زملكاوية، فهذاالأمر لا يتناسب معه، ولذلك فرض عليها تشجيع ناديه المفضل.

احمد فهمي ادي الأهلي ادي الزمالك الفنانة هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي زملكاوية

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